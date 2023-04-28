Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşkavak Mahallesi Serdarlar bağevi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu her iki taraf isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.