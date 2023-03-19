Elazığ'da oğlunu ve gelinini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

Elazığ'da oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadıkları evde dün gece saatlerinde S.G. ile oğlu M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, oğlu M.G. ve gelini B.G'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.G, polis ekiplerince saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.