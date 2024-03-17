Elazığ'da Lokomotifin Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı
Yolçatı Köyü İstasyonu'ndan Elazığ istikametine giden lokomotif, Ataşehir Mahallesi Nene Hatun Sokak mevkisinde rayda yürüyen kişiye çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elazığ'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yolçatı Köyü İstasyonu'ndan Elazığ istikametine giden lokomotif, Ataşehir Mahallesi Nene Hatun Sokak mevkisinde rayda yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.