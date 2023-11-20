Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı Sivrice, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerindeki dağ köylerine ulaşımı sağlayan yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kapanan köy yolları büyük oranda ulaşıma açılırken, Sivrice ilçesine bağlı Dörtbölük ve Çatakkaya köyü yollarında araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda vatandaş İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Çatakkaya Köyü Muhtarı Yusuf Gündoğdu, yaptığı açıklamada, aniden bastıran kara hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.

Yoğun kar yağışından dolayı yolda kalan araçların ekiplerce kurtarıldığını ifade eden Gündoğdu, "İl Özel İdaresi ekiplerine haber vermemizle hemen geldiler, canla başla karla mücadele ediyorlar." dedi.

Dörtbölük Köyü Muhtarı Murat Aktürk de ekiplerin zamanında müdahalesi ile yolda kalan araçların kurtarıldığını, bölgedeki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini aktardı.