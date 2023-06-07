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Elazığ'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki aracında kalp krizi geçiren sürücü Mustafa Sonay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da, seyir halindeki aracında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi merkezinden Sarıcan beldesine doğru giden Mustafa Sonay'ın kontrolünü yitirdiği 34 RP 9015 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sonay'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Sonay'ın cansız bedeni, otopsi için Elazığ'a gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Karakoçan Sarıcan Elazığ Güncel Haberler

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