Elazığ'da evinde ölü bulunan kişinin darbedildiği belirlendi - Haberler

Elazığ'da evinde ölü bulunan kişinin darbedildiği belirlendi Elazığ'da evinde ölü bulunan ve otopside darbedildiği belirlenen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı. Elazığ'da evinde ölü bulunan ve otopside darbedildiği belirlenen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı. Üç ay önce kent merkezindeki evinde cesedi bulunan 66 yaşındaki A.Ç'nin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucu darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ç'nin katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen ekipler, A.Ç. ile en son görüşen kişileri belirledi. Derinleştirilen soruşturma sonucu ekipler, cinayet şüphelisi olarak O.G'yi (27) bulunduğu adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Hırsızlık için evine girdiği A.Ç'yi kendisini fark etmesi üzerine öldürdüğü değerlendirilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. AA / İsmail Şen - Güncel Güncel Haberler

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