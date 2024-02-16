Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

Elazığ'da yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda açıktan, ikametten ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin şüpheliler yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Şubat'ta kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, kentin farklı mahallerinde gerçekleşen açıktan, ikametten ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 7 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 3 ruhsatsız tabanca ile 31 fişek, pompalı tüfek, 53,12 gram esrar ve 32 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ATM para çekme limiti ne kadar oldu? ATM'lerde nakit çekim limiti artırıldı Muğla'da gezilecek yerler? Muğla iklimi! Muğla tatil beldeleri! Salda Gölü nerede? Burdur Salda Gölü! Salda Gölü tarihi! Salda Gölü kamp alanları! Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir? Mardinde gezilecek yerler nerelerdir? Mardin de gezilecek yerlerin listesi Mardin Midyat'ta gezilecek yerler nereler? Rüyada kömür görmek ne anlama gelir? Rüyada kömür yığını görmek nedir? Rüyada kömür çuvalı görmek, rüyada mangal kömürü görmek ne demek? Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi oldu, kaç TL oldu? 18 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title