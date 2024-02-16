Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda açıktan, ikametten ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin şüpheliler yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Şubat'ta kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, kentin farklı mahallerinde gerçekleşen açıktan, ikametten ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 7 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 3 ruhsatsız tabanca ile 31 fişek, pompalı tüfek, 53,12 gram esrar ve 32 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.