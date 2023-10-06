EKREM İMAMOĞLU'NA 'SİYASETLE ARANIZ NASIL' SORUSU

BEYLİKDÜZÜ'ndeki Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet, daha önce kaybedenlerin yaptıklarını yapmadı, değiştirdi. Hep birlikte çok güçlü bir değişime muhtaç olduğumuzu duyurmak isterim. Zira bu dönemin fethi, gönülleri fethetmektir dedi. Merkezde incelemelerde de bulunan İmamoğlu'na ziyareti sırasında bir çocuk siyasetle arasının nasıl olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla çıkan haberlerini sordu. İmamoğlu çocuğa, siyasetle ilgili 'Fena değil, bir içeride, bir dışarıda' yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu'yla ilgili soruya da Olsun, iyidir haberlere çıkmak. Sen burada bol bol kitap oku dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100'üncü yılında hizmete girdi. Bünyesinde, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Şehir Tiyatroları, Yuvamız İstanbul, spor salonları, gençlik merkezi, kapalı pazar alanı, çocuk sineması ve meclisi ile kütüphanenin de bulunacağı Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Merkezdeki bazı birimlere 22 Kasım 1976'da yaşamını yitiren yazar Sevgi Soysal'ın, 8 Mart 2021'de hayatını kaybeden tiyatrocu Rasim Öztekin'in, 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşanan tren kazasında 9 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in, yakalandığı kanseri üç kez yenen ancak aynı hastalık nedeniyle 2019 yılında 21 yaşında vefat eden Neslican Tay'ın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanecisi olarak tarihteki yerini alan Nuri Ulusu'nun isimleri verildi.

Merkez içindeki Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve sanatçı Şevket Çoruh katıldı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da İBB Başkanı'nı açılışta yalnız bırakmadı.

'Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar' başlığıyla düzenlenen açılışta ilk konuşmaları merkez içindeki bazı birimlere adları verilen isimlerin yakınları yaptı. Açılış töreninde konuşan Soysal, Öztekin, Sel, Tay ve Ulusu'nun yakınlarının duygu dolu sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve katılımcıların gözlerini doldurdu.

FATİH, DAHA ÖNCE KAYBEDENLERİN YAPTIKLARINI YAPMADI, DEĞİŞTİRDİ

İmamoğlu, açılışın İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde yapılmasının önemine dikkat çekerek, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün isimlerini Beylikdüzü'nde yaşatmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

'Fatih Sultan Mehmet nice komutanın nice insanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti' diyen İmamoğlu, Başkaları fethedemedi ama o fethetti. Özelliği aslında şuydu Fatih Sultan Mehmet, daha önce kaybedenlerin yaptıklarını yapmadı, değiştirdi. İnsanlarda mantalite değişimini, komutanlarıyla oturup, onların fikirlerini, askerileriyle beraber mücadele biçimindeki değişimle, o değişiklikle 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır. Memlekette itibarsız hale gelen siyaset alanının, siyasetçi sahasının itibarlı bir hale gelmesi için, hep birlikte çok güçlü bir değişime muhtaç olduğumuzu, milletimizin buna ihtiyaç duyduğunu ve hep birlikte bu yola katkı sunmamız gerektiğini buradan bir kez daha hem Beylikdüzü halkımıza hem de bütün İstanbul'umuza duyurmak isterim. Zira bu dönemin fethi, gönülleri fethetmektir. Gönülleri fethetmek için de itibarlı, çağa ayak uyduran siyaseti ve hizmet biçimini ortaya koymak gerekir. Bu anlamda yolculuğumuzun temel felsefesinin bu olacağını, halkımıza hiçbir zaman mahcup olmamak adına özenli çalışmalarımızın devam edeceğini tekrar duyuruyor, Kültür Sanat Merkezimizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Beylikdüzü'ne kazandırdıkları merkezin yapılış hikayesinde önceki yönetimin inşaat için gereken tek bir imzayı atmamasının olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdelenin ardından İmamoğlu, merkezde incelemelerde bulundu.

'SİYASETLE ARANIZ NASIL' SORUSU

İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen İmamoğlu'na bir çocuk 'Başkanım bir şey soracağım, siyasetle aranız nasıl' dedi. İmamoğlu, çocuğa 'Fena değil, bir içeride, bir dışarıda' yanıtını verdi. İmamoğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok haberlere çıkmışsınız' da diyen çocuğa, 'olsun, iyidir haberlere çıkmak. Sen burada bol bol kitap oku, kitap' dedi.

Şehir Tiyatroları oyuncularıyla da merkezde bir araya gelen İmamoğlu ile Zihni Göktay arasında da güldüren bir diyalog gerçekleşti. Göktay İmamoğlu'na, Saat 13.30'da yola çıkıp da saat 16.30'da buraya gelmek gibi bir lüksümüz olabilir miydi acaba dedi. İmamoğlu da Göktay'a 'buraya kalmalık geleceksiniz, oyun oynayanlar bir gece burada kalacak' yanıtını verdi.

Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı'nı da misafir ettiğini belirten İmamoğlu, Onunla beraber 2036 olimpiyatları mücadelesini vereceğiz. Bu akşam tüm dünya ülkelerinin bizdeki milli olimpiyat komite başkanı gibi başkanlarını misafir edeceğim. Müjdeyi de yakında vereceğiz. Şimdi televizyonlar var vermeyelim. Müzakere anındayız. Avrupa oyunlarını da tartışıyoruz ifadelerini kullandı.