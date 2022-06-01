Ekrem İmamoğlu Hakkında, Siyaset Yasağı ve 4 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Açılan Dava Ertelendi - Haberler

GAYE ŞEYMA CAN - ÇAĞATAN AKYOL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği" iddiası ile açılan, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyaset yasağı istenen dava 21 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında; iptal edilen 2019 yerel seçimlerine dair yaptığı açıklama gerekçe gösterilerek, "YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası" ve "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı, görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçlamasıyla, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenen davaya, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Duruşmaya katılmayan Ekrem İmamoğlu'nu, duruşma salonunda avukatı Kemal Polat temsil etti. Duruşmayı; CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen; CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu; CHP milletvekilleri ve belediye başkanları takip etti.

Salonunun yeterli büyüklükte olmaması nedeniyle; bazı izleyiciler ve basın mensupları duruşma salonuna giremedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma; İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın, esas hakkındaki mütalaa karşısındaki savunması ile başladı. Avukat Polat, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme Polat'ın talebini reddetti.

Kemal Polat, mahkemeye uzman görüşünün bulunduğu raporu sundu. Mahkeme; İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya işaret edilerek, "İki siyasetçi arasında geçen tartışmada YSK'ya gönderme yoktur" değerlendirmesinin yapıldığı uzman görüşünün incelenmesi için dosyanın savcılık makamına iletilmesine karar verdi. Duruşma 21 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

"SİYASETİN YARGI ELİYLE MUHALEFETİ SUSTURMASI KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için geldik. Siyasetin yargı eliyle muhalefeti susturması, hukuki hezeyanlarda bulunması, kabul edebileceğimiz bir şey değil. Halkın iradesini engellemeye kalktılar. O zaman da sonucu gördüler. Böyle bir şeye cesaret edebileceklerini düşünmüyorum. Bunu da çok rahat söylüyorum. Çünkü hakareti yapan aslında biri varsa ortada. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı'nın söylemiyle bu ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız da ona cevaben bir konuşmasında atıfta bulunuyor. Ortada bir suç unsuru teşkil edecek bir durum yok. Bunun kararına hukuk verecektir. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada siyasetin yargı eliyle muhalefeti susturmak çabasını her seviyede görüyoruz. Buna da dur demek, burada belediye başkanımızın yanında olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımızla buraya geldik."

ANKA / Güncel