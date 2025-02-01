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EİT Genel Sekreteri'nin Türkiye Ziyareti: Bölgesel İşbirliğine Vurgu

EİT Genel Sekreteri'nin Türkiye Ziyareti: Bölgesel İşbirliğine Vurgu
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan, Türkiye'nin bölgedeki kritik rolünü vurguladı. Khan, EİT'nin 10 yıllık vizyonunun belirlenmesi ve ticaretin artırılması için somut adımlar atılacağını açıkladı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan, " Türkiye, bir köprü konumunda ve biz çok özel bir bölgeyiz çünkü Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Kafkasya'yı bir araya getiriyoruz." dedi.

Ağustos 2023'te EİT Genel Sekreterliği görevine başlayan Khan, Türkiye ziyareti kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Khan, EİT Genel Sekreteri olarak ilk kez Ankara'da bulunduğunu ve Türkiye'nin çok önemli ve kilit üye olduğunu ifade etti.

Teşkilatın 1964'te kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği'nin (RDC) halefi olduğunu vurgulayan Khan, bu kapsamda Ankara ziyaretinde anlamlı ve verimli temaslarda bulunduğunu anlattı.

Khan, ziyareti sırasında EİT Eğitim Enstitüsü ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği'nde (ECOSA) temaslarda bulunduğunu ve bilgilendirildiğini söyledi.

Ayrıca Khan, "Bunlar, bana Türk bakış açısını daha iyi anlamamda yardımcı oldu ve ayrıca ECO'nun karşılaştığı zorlukları ve fırsatları daha iyi iletmemi sağladı." dedi.

ECO'nun 10 yıllık vizyonu 2025'te tamamlanacak

EİT'in amacına yönelik konuşan Khan,"Bölgesel kalkınma işbirliğinde öncüyüz. Ticareti teşvik etmek, bölgeyi ticaretin teşviki için bütünleştirmek amacıyla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Khan, hava, kara ve demir yolu bağlantısı, enerji ve altyapının gelişimi gibi konulara özen gösterildiğini vurgulayarak, "Bu alanlar, organizasyonumuz için önemli bir öncelik teşkil etmektedir." dedi.

İklim değişikliği, gıda güvenliği ve kültürel işbirliği konularının da Teşkilatın önemli maddeleri arasında bulunduğuna işaret eden Khan, şunları kaydetti:

"ECO'nun 10 yıllık vizyonunun bu yıl yani 2025'te tamamlanması bekleniyor. Bu yüzden, Ankara'daki görüşmelerimin temel gündem maddelerinden biri de temelde önümüzdeki 10 yıl için yeni bir vizyon oluşturulması ihtiyacını vurgulamak."

Khan, Türkiye'nin bu konudaki düşüncelerini anlamak açısından verimli ziyaretler ve fikir alışverişlerinde bulunduğunu dile getirerek, "Bizim için eğitim, sağlık ve ticaret, bağlantı gibi sürdürülebilir kalkınma konularının tamamını kapsayan ekonomik ve kalkınma işbirliği önceliklerimiz." dedi.

"Türkiye, bölgenin büyüme gücü"

Khan, Türkiye'nin ECO'daki rolüne ve katkılarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin temel bir taş olduğunu söylüyorum. Türkiye, bölgenin büyüme gücü." değerlendirmesinde bulundu ve aynı zamanda Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Kafkasya'yı bir araya getiren köprü konumunda olduğunu vurguladı.

"Türkiye, aynı zamanda Batı dünyasına açılan penceremiz ve dünyanın geri kalanıyla bağlantımız." diyen Khan, Teşkilatın canlandırılmasında çok önemli ve kritik rol oynayacağını düşündüğünü vurguladı.

EİT'e yeni vizyon belirlemek

Türkiye ile EİT üyeleri arasında ticaretin artırılması için planlanan somut adımlara değinen Khan, bunların öncelikle Teşkilat için yeni vizyon belirlenmesi ve ticaretin bu vizyonun merkezine konulması olduğunu söyledi.

Khan, bu yılın çok özel olduğunu belirterek, Türkiye'nin haziranda İstanbul'da düzenlenecek beşinci ticaret bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirtti.

EİT olarak üç unsura odaklanıldığını söyleyen Khan, bunların ürünlerin, insanların ve sermayenin hareketi olduğunu ifade etti.

Khan, bu unsurların kolaylaştırılmasının ticareti ve finansal işlemleri artıracağını, bölgeler arasındaki turizmi canlandıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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