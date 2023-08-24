Ehliyetsiz ve hırsızlık suçundan aranan taksi şoförü yakalandı

FATİH'te denetim noktasında kaçan ehliyetsiz ve hırsızlık suçundan aranması olan taksi şoförü, kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksi şoförüne ve sahibine toplamda 26 bin 331 lira para ceza kesildi.

FATİH'te denetim noktasında kaçan ehliyetsiz ve hırsızlık suçundan aranması olan taksi şoförü, kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Taksi şoförüne ve sahibine toplamda 26 bin 331 lira para ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü'nde taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında Polis ekiplerinin 'Durö ihtarında uymayan 34 TKD 23 plakalı taksi denetim noktasından kaçtı. Motosikletli trafik polisleri kaçan taksinin peşine düştü. Taksi şoförü Erdoğan T., Sarıdemir Mahallesi, Sobacılar Sokak'ta yakalandı. Erdoğan T.'nin daha önceden çalışma ruhsatının iptal edildiği, sürücü belgesinin bulunmadığı ve hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Erdoğan T. emniyete götürüldü. Taksi şoförüne, araçta bulunması gerek logoların eksik olmasından dolayı 436 lira, polisin emir ve ikazlarına uymamaktan 951 lira, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak makas atmaktan 4 bin 64 lira, çalışma ruhsatı olmadan araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi. Plaka sahibine ise sürücü belgesi bulunmayan kişinin araç kullanmasına izin verdiği için 8 bin 190 lira ve araçta eksik logo bulunduğu için 436 lira cezai yazıldı.