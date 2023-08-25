Efes Selçuk Belediyesi Yol ve Park Çalışmalarını Sosyal Medyadan Duyurdu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 4009 sokakta yol çalışmaları, 14 Mayıs Mahallesi'ndeki park çalışmaları ve Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden yol çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesaplarından yurttaşları bilgilendirdi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "4009 sokakta alt yapı çalışmalarından dolayı yolda bozulma söz konusu olmuştu o yüzden burayı tekrar tadil edip daha düzgün bir yol olmasını sağlıyoruz. 14 Mayıs'ta çok uzun zamandan beri istenilen bir park alanımız vardı. Bu park alanında kademeler yapılıyor. Seyir terası formatında olacak. Çocukların güvenle oynayabilecekleri aynı zamanda ailelerin de güzel bir nefes alabilecekleri yeni bir park alanını 14 Mayıs'a kazandırıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırımlar yapıldı aynı zamanda yollarda da çalışmalar başladı. Çok ciddi bedellerle de ihalemizi gerçekleştirdik. Halihazırda da yollar devam ediyor. Anton Kallinger Caddesi'ni kesen ara sokaklarda alt yapı çalışmaları sonrasında oluşan bozulmaları gidermek için tadilat çalışmaları yapılıyor" dedi.

EFES SELÇUK BELEDİYESİ GÜNEŞ PANELLERİYLE DOĞAYI KORUYOR

Anton Kallinger Caddesi üzerinde ve demir yolu parkında güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma direkleri hakkında da bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çevreye duyarlı güneş enerjisinden faydalanarak bir ışıklandırma çalışması yapılıyor. Bundan sonra birçok aydınlatma işini güneş enerjisinden faydalanarak gerçekleştireceğiz. Artan elektrik zamları bizi bu noktaya teşvik ettiği gibi aynı zamanda da çevreye duyarlı olsun istiyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi güneş panelli aydınlatma direkleri ile enerji tasarrufu sağlarken doğayı koruyor. Güneş panelli aydınlatma direklerinin montajı yeni yapılan ve ihtiyaç duyulan parklarda devam edecek. Elektrik kaynaklı kaza riski taşımayan güneş panelli aydınlatma direkleri bu özelliği nedeniyle çocuk parklarında da güvenle tercih edilebilecek. Kablo, pano, kazı gibi maliyetler de içermeyen güneş panelleri ile iş gücü tasarrufu da sağlanacak.