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Edremit'te Yeni Sosyal Tesis Hizmete Açıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından Tuzcumurat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesis, törenle hizmete açıldı. Tesis, düğün salonu, kurs sınıfları, el emeği merkezi ve toplantı salonları gibi birçok hizmeti içeriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından Tuzcumurat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesis, törenle hizmete açıldı.

Edremit Belediyesince Tuzcumurat Mahallesi 281. Sokak'ta 2 bin 255 metrekarelik alanda inşa edilen 1175 metrekare kapalı alana sahip Tuzcumurat Mahalle Evi'nde 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği yapılabilecek salonlar, çeşitli kursların yapılabileceği sınıflar, kadınlar için el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ile mahalle ekmek fırınları yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bunun sıradan bir mimari proje olmadığını, mahalle sakinlerinin kültür, gelenek ve göreneklerini yaşatacakları ve gelecek kuşaklara aktaracakları toplumsal buluşma noktası olduğunu belirterek, Tuzcumurat Mahalle Evi'nin çevre halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Mahalle sakinlerinden Edremit Belediye Meclisi Üyesi Cemil Kocabıyık da komşularına verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu eseri mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mahalle evinin gezilmesiyle sona eren programa katılanlara ayran ve pilav ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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