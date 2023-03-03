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Edremit'te tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

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Edremit'te tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki bazı kişilerin örgütlü bir şekilde tefecilik yaptıklarını tespit etti.

Zanlıların, kendilerinden borç para alan kişilere boş senet imzalatmak suretiyle yüksek miktarda faiz uyguladıkları ve borçlarını ödeyemeyenleri baskı, şiddet ve tehdit ederek haksız kazanç elde ettiğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 11 açık senet, 3 telefon ve suçtan elde edilen değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Edremit Güncel Haberler

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