Edremit'te bir kişi silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sezgin Savaş adlı bir kişi silahla öldürüldü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Emre G. ve Deniz S. isimli şüpheliler tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde Sezgin Savaş'ın (33) cansız bedeniyle karşılaşan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Emre G. (29) ve Deniz S. (41) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık soruşturması kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri Karabıyık Caddesi'ndeki bir ahıra girmiş, burada Sezgin Savaş'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Emre G. ile Deniz S'yi gözaltına almıştı.