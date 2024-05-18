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Edirne Valisi Meriç Nehri'nde kısa süre tur yapılacak kayıkla deneme turu gerçekleştirdi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde kısa süre tur yapılacak kancabaş tipi kayıkla deneme turu gerçekleştirdi. Sezer, kayığın nehirdeki deneme turuna katıldı ve iskelede incelemede bulundu. Meriç Nehri'nde turların birkaç hafta içerisinde başlaması planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde kısa süre tur yapılacak kancabaş tipi kayıkla deneme turu gerçekleştirdi.

Meriç kenarına gelen Sezer, yapımı süren iskelede incelemede bulundu.

Edirne kırmızısı renginde "Meriç" ve "Mecidiye" adı verilen elektrik motorlu kayıkların kaptanlarıyla sohbet eden Sezer, kayığın nehirdeki deneme turuna da katıldı.

Sezer, tur sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

İskelenin tamamlanmasının ardından Osmanlı döneminde kayıklarla yük taşımacılığının yanı sıra gezintilerin de yapıldığı Meriç Nehri'nde günümüzde de kancabaş tipi kayıklarla birkaç hafta içerisinde turlar başlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Meriç Nehri Edirne Meriç Turizm Güncel Haberler

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