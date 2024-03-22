Edirne Tarım İl Müdürlüğü'nden üreticilere süt hijyeni eğitimi

Edirne Tarım İl Müdürlüğünde üreticilere yönelik "Süt Hijyeni, Sağım Hijyeni ve Buzağı Bakım Beslemesi" eğitim toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda sağım kuralları, sağım hijyeni ve hayvan bakımıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'nin hayvansal üretim potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirtti.

Süt hijyeni konusunda önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Bayazıt, "Sağım hijyeni sütün kalitesini belirlemede, bakteri sayısının düşmesinde, halk sağlığı açısından ve sanayide işlenmesinde çok önemlidir. Hayvancılık işletmelerimizin sürdürülebilir olması açısından özellikle her yıl bir inekten bir buzağı alınması doğan buzağıyı yetişkin haline getirmek önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bayazıt, 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası'na göre üretilen her buzağı için destek ödemesi yapılacağını hatırlattı.

Yeni destekleme modelleriyle üreticilere katkı sağlanacağını belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız temel, yönlendirici ve verimlilik esaslı destekleme modelini 2024 yılı itibariyle hayata geçiriyor. Bu kapsamda aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek ödemesi verilecektir. Bakanlığımız tarafından kadınlarımıza ve gençlerimize yapılacak olan pozitif ayrımcılık ile ilave olarak yüzde 70 destek sağlanacaktır. Buzağılar hayvancılığımızın geleceğidir. Bizler Bakanlık olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kudret Yenilmez de süt hijyeni ve buzağı bakım konusunda bilgiler verdi.