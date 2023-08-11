EDİRNE'NİN ÖDÜLLÜ MÜZESİNDE, İMARET GELENEĞİ AŞURE DAĞITIMIYLA SÜRDÜ

EDİRNE'de Osmanlı'dan kalma 'imaret' geleneğinin sürdüğü 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi Yahya Baba Mutfağı'nda, Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan yaklaşık 1500 kişilik aşure, cuma namazı çıkışı vatandaşlara dağıtıldı. Müze müdürü Ruhi Pehlivancık, Aşure biliyorsunuz medeniyetimizin güzel örneklerinden birisi. Çok farklı tatların bir arada buluştuğu ve bir ahenk içerisinde yepyeni bir lezzetin ortaya çıktığı bir tat. Dolayısıyla bizim kültürümüzü de bize anlatıyor olması bizim açımızdan çok önemli dedi.

Edirne'de, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, ödüllü 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nde, ihtiyaç sahiplerine yemek ikramlarında bulunulmasının canlandırıldığı 'İmaret Müzesi' ziyarete açıldı. Müzede, dönemin külliye mutfağında kullanılan araç ve gereçlerle, mutfağında çalışan figürler halkın beğenisine sunuldu. Osmanlı dönemindeki imaret geleneğini yaşatmak isteyen müze yönetimi harekete geçerek, ilk etapta haftada 1 kez lokma dağıtmaya başladı. Zamanla, haftanın 6 gününe çıkarılan lokma dağıtımına hayırseverler de erzak yardımıyla destek verince, ortaya tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistem çıktı.

'TAMAMEN HAYIR SAHİPLERİNİN YARDIMIYLA YAPILIYOR'

Müze yönetiminin sürdürdüğü imaret geleneği kapsamında bugün cuma namazı çıkışı ise Muharrem Ayı dolayısıyla 1500 kişilik aşure dağıtıldı. Vatandaşlar, Yahya Baba Mutfağı girişinde kuyruğa girerek kendilerine ücretsiz ikram edilen aşureleri aldı. Müze müdürü Ruhi Pehlivancık, 3 yıl önce göreve başladığımızda lokma ve aşure geleneğimizi aktif hale getirmiştik. Haftanın 1 günü şeklinde başlayan etkinliklerimiz bugün haftanın 6 gününe yayılmış durumda. Burada şu çok önemli; devletin bütçesi kullanılmadan tamamen hayır sahiplerinin yaptığı erzak yardımıyla buradaki etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz yemekler bu şekilde dağıtılıyor. Bugünkü aşure programımız da bunun bir simgesi dedi.

Aşurenin medeniyetin en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Pehlivancık, Aşure biliyorsunuz medeniyetimizin güzel örneklerinden birisi. Çok farklı tatların bir arada buluştuğu ve bir ahenk içerisinde yepyeni bir lezzetin ortaya çıktığı bir tat. Dolayısıyla bizim kültürümüzü de bize anlatıyor olması bizim açımızdan çok önemli. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah seneye de Muharrem Ayı aşuremizi dağıtmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 1500 kişilik bir aşure yaptık. Gördüğünüz gibi kuyruk da devam ediyor. İnşallah hafta sonu da ziyaretçilerimize aşure dağıtmaya devam edeceğiz. O yüzden fazla fazla yaptık diye konuştu.