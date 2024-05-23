Edirne Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan zanlıyı yakaladı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dosyaları bulunan zanlıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 17 açık dosya kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelinin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde olduğu tespit edildi.

Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen zanlı köyde gözaltına alındı.

Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.