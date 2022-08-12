Edirne gündem haberi... Edirne'den kısa kısa

Edirne haber: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Alçalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Yardımcısı Hüseyin'e teşekkür etti.

Hüseyin'e ziyaretinde Radoviş Emniyet Müdürü Oktay Gotak, Radoviş Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer ve Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da eşlik etti.

TÜ öğrencileri Efes kazılarına katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri, "Keramik Workshop" projesi kapsamında Efes kazılarına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Kadriye Güler ile Seramik Uzmanı Dr. Alice Waldner, öğrencilere kazılarda seramik buluntuların belgelenmesi, sınıflandırılması ve değerlendirmesine yönelik bilimsel kurslar verdi.

Eğitimin son gününde öğrenciler, teorik bilgilerini tamamlamak üzere Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Eğitim gezisinde öğrencilere Kadriye Güler ile Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Efes Kazıları 2. Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fuat Yılmaz rehberlik etti.