KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde çöp konteynerleri yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin "Temiz şehir Keşan" sloganı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Hijyen seferberliği ile kent temizliği konusunda başarılı çalışmalar yapıldığı aktırılan açıklamada, "İlçemizde bulunan ve ekonomik ömrünü doldurmuş eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyoruz. Çöp konteynerlerimizin yenilenmesi işine belirlediğimiz program dahilinde devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Helvacıoğlu, engelli öğrencileri ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Balkan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.

Helvacıoğlu, öğretmen ve ailelerle sohbet etti, burada eğitim gören çocuklarla oyunlar oynadı.

Engellilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Özel öğrencilerimizle engelleri aşacak, yükleri hep birlikte kaldıracağız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve kurumlarımızın desteği ile çok güzel başarılar elde ediyor. Özel çocuklarımız ve tüm çocuklarımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği ile mutluluğu için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.