Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında Kıbrıs gazileri Edirne Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi iş birliği ile başlatılan program kapsamında lisenin konferans salonunda Kıbrıs Barış Harekatı kısa filmi gösterime sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, programda yaptığı konuşmada Türk askerinin Kıbrıs'ı fedakarca savunduğunu söyledi.

Bazı silah arkadaşlarının Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olduğunu belirten İsmailoğlu, "Ne olursa olsun hedefimizden vazgeçmedik. Nihayetinde hedefimize ulaştık. Savaş kötü bir şeydir. Bir ülke beş yıl yokluk çeksin ama bir gün savaş görmesin." dedi.

Diğer gaziler de anılarını öğrencilerle paylaştı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Balkan Film Festivali sinemaseverlerle buluştu

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji tarafından İzmir'de düzenlenen Balkan Film Festivali'nde 100'ün üzerinde film gösterime sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, filmlerin gösterimleri Suat Taşer Kültür Merkezi, Çatı Bostanlı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, Çarşı Kültür ve Sanat Merkezi ile İzmir Sanat'ta gerçekleştirildi.

Saliji, festivalin kısa zaman içerisinde İzmir ile özdeşleşeceğini belirtti. Filmlerin ilgiyle izlendiğini aktaran Saliji, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Maarif Vakfından Prof. Dr. Tabakoğlu'na ziyaret

Türkiye Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyet ve Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükteki ziyarette vakıf ve üniversite iş birliği konusu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin yüzünü Balkanlara çeviren ve Balkanlara dokunan bir üniversite olduğunu belirtti.

Maarif Vakfı ile Balkanlarda önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Tabakoğlu, "Bundan sonraki süreçte de bu iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Soydaşlarımızın ve Balkanlardaki vatandaşların Maarif Vakfı okullarından aldıkları güçlü eğitimi, yükseköğretim düzeyinde Trakya Üniversitesi çatısı altında sürdürmeleri bizler için kıymetli. Bu anlamda da Trakya Üniversitesi olarak destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Özdemir, Trakya Üniversitesinin köklü geçmişi ve güçlü akademik yapısıyla Balkanlardaki etkisinin oldukça değerli olduğunu belirtti. Özdemir, iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Tokluoğlu ve partililer MHP Grup Toplantısı'na katıldı

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve beraberindekiler MHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine Tokluoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belde belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve yönetimleri TBMM'de gerçekleşen grup toplantısına katıldı.

Heyet, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.