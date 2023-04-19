Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gürkan, bir restoranda düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin şehitler ve gaziler sayesinde özgür ve bağımsız olduğunu vurgulayan Gürkan, "Vücudunun bir parçasını ya da en kıymetlisi olan evladını, eşini, annesini, babasını bu vatan için şehit vermiş, 'vatan sağ olsun' deme yürekliliği göstermiş kahramanlarımızsınız. Siz bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın bir tanesi, gözbebeğisiniz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu cennet vatan, sizin gibi kahramanlar, sizin gibi şehit anne ve babaları sayesinde bugün özgür ve bağımsızdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden sizler var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

Gürkan, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramını da kutladı.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Gürkan'ın eşi Esra Gürkan, Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Helvacıoğlu, makamını Selay'a devretti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 3. sınıf öğrencisi Selay Güneş Topaloğlu'na devretti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtuluş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Selay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, çiçek ile karşıladığı Topaloğlu'na daha sonra makamını devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Topaloğlu, "Kurtuluş İlkokulu'nun yenilenmesi, okul bahçemizin asfaltlanması ve oyun alanı istiyorum. Sizin yeniden başkan olmanızı istiyorum. Sizi çok seviyorum. Derslerime daha iyi çalışabilmem için tablet istiyorum. İleride çok başarılı olup, bu koltuğa oturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Helvacıoğlu da çocukların gelecekle ilgili hayallerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hatipler, afetzede aileyi ziyaret etti

AK Parti Edirne Milletvekili adayı Tarık Hatipler, Adıyaman'dan Edirne'ye gelen depremzede ailenin evine misafir oldu.

Hatipler, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Adıyaman'dan gelen depremzede aileyle birlikte iftar yaptıklarını belirten Hatipler, "İftar bereketini eşim ve çocuklarım ile Adıyaman'da depremden etkilenen Uzun ailesi ile birlikte paylaştık. İlimize gelen kıymetli misafirlerimizle, adeta asrın felaketi gibi yaşanan büyük depremden sonra bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Sizler bizim için çok değerlisiniz ve birlikte yaşamanın önemini bu zorlu dönemde daha da iyi anladık." ifadelerini kullandı.

Hatipler, depremzede ailelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Edirne'de bayramın birinci günü mezarlıklara ücretsiz servis kaldırılacak

Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram namazı sonrası şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için Eski Cami karışındaki otobüs durağından Yenişehir, Buçuktepe, Karaağaç, Yeniimaret-Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme mezarlıklarına ücretsiz servis kaldırılacak.

Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle geri dönebilecek.

Ayrıca mezarlıklarda yakınlıklarının kabirlerine çiçek dikmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, çiçekleri mezarlık görevlilerinden temin edebilecek.