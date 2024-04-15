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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Uzunköprü'nün Çöpköy Mahallesi'nde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 20 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, 22 metal obje ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Kenevir Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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