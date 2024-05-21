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Edirne'de Suni Mera Oluşturuldu

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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak ve otlatma kalitesini artırmak amacıyla 100 dekar alana suni mera oluşturuldu. Bitkilerin biçildikten sonra ot balyası yapılarak besicilere dağıtılacağı belirtildi.

Edirne'de, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak ve otlatma kalitesini artırmak amacıyla suni mera oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde 100 dekar alana geçen yıl kasım ayında mera bitkileri ekildi.

Bahar yağışlarıyla yeşeren ve gelişen bitkiler, biçildikten sonra ot balyası yapılarak besicilere dağıtılacak.

Merada inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üretimi desteklemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bitki gelişiminin güzel olduğunu aktaran Bayazıt, "Havsa ilçemiz Arpaç köyünde kasım ayında suni mera oluşturmak üzere 100 dekar alanda ekim yapılmıştı. Söz konusu suni mera alanında incelemelerde bulunduk, ekimi yapılan suni mera tesisinin son derece başarılı olduğunu gözlemledik. Hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacının karşılanması için, benzer projeler yaygınlaştırılarak ilimiz genelinde devam edecektir. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Havsa Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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