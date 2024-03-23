Edirne'de Sıcaklık Artışı Buğday Tarlalarında Hastalığa Yol Açtı

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı buğday tarlalarında kökboğaz hastalığına neden oldu.

Kış aylarının ılık geçtiği Edirne'de son günlerdeki sıcak ve yağışlı havayla birlikte buğdaylarda hızlı gelişim yaşandı. Gübrelemenin de fazla yapılmasıyla büyüyen bitkide kökboğaz hastalığı görülürken çürüme ve yatmalar meydana geldi.

Verim kalitesini de düşüren hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edirne Ziraat Odası saha kontrol ekipleri incelemelerde bulunup üreticileri uyarıyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, normal şartlarda bu aylarda bitkinin büyümesinin biraz duraksaması gerektiğini ancak mevsim şartlarına bağlı olarak hızlı ilerlediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Son günlerdeki yağışlarla birlikte bazı tarlalarda kökboğaz hastalıkları görülmeye başladı. Bunun yanında sık ekim yapılması ve erken gübre atılması da hastalığa neden olabiliyor. Üreticilerimiz hastalıklara karşı her türlü önlemi almalı ve takibini yapmalı. Yatan buğdayların önümüzdeki günlerde düzelmesini bekliyoruz. İnşallah çok büyük bir hasar olmadan bu süreç geçer."

Üretici Mehmet Sever ise önlem almalarına karşın buğdayda yatma olduğunu söyleyerek, "Bazı tohum çeşitlerinin de bu hastalığa neden olduğunu gözlemledik. Buğday hızlı bir şekilde ayağa kalkmazsa verim kaybı yaşanır." dedi.

Bir diğer üretici Yusuf Taşkın da tarlalarda sık sık kontrollerde bulunup ilaçlama yaptıklarını belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiğini ifade eden Taşkın, "Havalar sıcak gittiği için rutubet ve nem oluyor. Buğday hızlı büyüdü ve hava alamıyor. Hastalıklara karşı ilaçlamaları yaptığımız zaman çok sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.