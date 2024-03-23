Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Sıcaklık Artışı Buğday Tarlalarında Hastalığa Yol Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı buğday tarlalarında kökboğaz hastalığına neden oldu.

Kış aylarının ılık geçtiği Edirne'de son günlerdeki sıcak ve yağışlı havayla birlikte buğdaylarda hızlı gelişim yaşandı. Gübrelemenin de fazla yapılmasıyla büyüyen bitkide kökboğaz hastalığı görülürken çürüme ve yatmalar meydana geldi.

Verim kalitesini de düşüren hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edirne Ziraat Odası saha kontrol ekipleri incelemelerde bulunup üreticileri uyarıyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, normal şartlarda bu aylarda bitkinin büyümesinin biraz duraksaması gerektiğini ancak mevsim şartlarına bağlı olarak hızlı ilerlediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Son günlerdeki yağışlarla birlikte bazı tarlalarda kökboğaz hastalıkları görülmeye başladı. Bunun yanında sık ekim yapılması ve erken gübre atılması da hastalığa neden olabiliyor. Üreticilerimiz hastalıklara karşı her türlü önlemi almalı ve takibini yapmalı. Yatan buğdayların önümüzdeki günlerde düzelmesini bekliyoruz. İnşallah çok büyük bir hasar olmadan bu süreç geçer."

Üretici Mehmet Sever ise önlem almalarına karşın buğdayda yatma olduğunu söyleyerek, "Bazı tohum çeşitlerinin de bu hastalığa neden olduğunu gözlemledik. Buğday hızlı bir şekilde ayağa kalkmazsa verim kaybı yaşanır." dedi.

Bir diğer üretici Yusuf Taşkın da tarlalarda sık sık kontrollerde bulunup ilaçlama yaptıklarını belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiğini ifade eden Taşkın, "Havalar sıcak gittiği için rutubet ve nem oluyor. Buğday hızlı büyüdü ve hava alamıyor. Hastalıklara karşı ilaçlamaları yaptığımız zaman çok sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Tarım Hava Durumu Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title