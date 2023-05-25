Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Edirne'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Güncel Haberler

Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, pasaj içlerine, mağazalara ve çatı altlarına sığındı. Yağışın gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

EDİRNE - Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, pasaj içlerine, mağazalara ve çatı altlarına sığındı. Yağışın gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne Seçim Sonuçları
Edirne Yerel Seçim Sonuçları 2019
Edirne Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Güncel

Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title