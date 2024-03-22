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Edirne'de polisin ikazına uymayıp kaçan cipin sürücüsü yakalandı

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Edirne'de polisin ikazına uymayıp kaçan cipin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi önündeki polis noktasında "dur" ihtarına uymayan cipin sürücüsü aracıyla kaçtı.

Araç 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda durduruldu.

Yapılan kontrolde aday sürücü S.D'nin 60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konulan sürücüye, 25 bin lira para cezası kesildi.

Araç, çekiciyle otoparka çekilirken sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Edirne Trafik Kazaları Güncel Haberler

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