Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 12 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.