Edirne'de PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu yakalandı. Zanlılar arasında 2 PKK üyesi ve 2 FETÖ üyesi bulunuyor. Jandarma tarafından işlemleri sürdürülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.