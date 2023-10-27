Edirne'de Otomobilde 39 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'de bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü'nün Malkoç köyünde O.F'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 39 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel