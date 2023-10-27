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Edirne'de Otomobilde 39 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde 39 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.