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Edirne'de Otobüste Gümrük Kaçağı Takı Malzemeleri ve Elektronik Ürünler Ele Geçirildi

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Edirne'de yapılan bir otobüs aramasında, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen çok sayıda takı malzemesi ve elektronik ürünler ele geçirildi. Jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı çok sayıda takı malzemesi ve elektronik ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otobüste yaptığı aramada 5 bin 366 takı malzemesi, 3 asansör kartı, kontaktör, ve elektronik devre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Jandarma Edirne Güncel Haberler

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