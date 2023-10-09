Edirne'de Kablo ve Demir Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de kablo ve demir çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri devriye esnasında Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinin penceresinden 2 kişinin ellerinde çuvalla çıktığını gördü. Ekipler, şüphe üzerine durdukları şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda; Y.U. ve D.G.'nin ellerindeki çuvallarda iş yerinden çaldıkları elektrik kablosu, su saati ve demir malzemeler olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE