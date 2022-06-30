Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Edirne'de örgüt mensuplarının Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de örgüt mensuplarının Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan FETÖ şüphelisi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen A.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel