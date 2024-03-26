Edirne'de firari PKK hükümlüsü yakalandı
Edirne'de, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari PKK hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye faaliyetleri sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.