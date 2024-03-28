Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 13 zanlı yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü üyesi 13 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 8'inin FETÖ, 5'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.