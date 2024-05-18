Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrası Edirne'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat polislerinin de katılımıyla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrası kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.