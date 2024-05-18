Üye Girişi
Haberler

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrası Edirne'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat polislerinin de katılımıyla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrası kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Edirne Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek

 KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title