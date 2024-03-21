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Edirne'de Biblo İçerisinde Gizlenen Sentetik Uyuşturucu Bulundu

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Edirne'de biblo içerisine gizlenen sentetik uyuşturucu jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan, farklı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Havsa ilçesi yakınlarında M.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada süs eşyası olarak kullanılan biblo kedi içerisinde saklanmış 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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