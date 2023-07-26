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Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş'un ailesine şehadet haberi ulaştı

Güncel Haberler

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, görevi esnasında askeri araç kazasında yaralanmasının ardından hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Yetkililer, Özler'in şehadet haberini, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 450 Sokak'ta ikamet eden ailesine verdi. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Özler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, görevi esnasında askeri araç kazasında yaralanmasının ardından hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Özler'in şehadet haberini, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 450 Sokak'ta ikamet eden ailesine verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Özler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Tragger Piyade Edirne Güncel Haberler

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