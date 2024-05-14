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Edirne'de aranan 136 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 136 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 136 şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 136 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 136 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Güvenlik Yakalama Suç Politika Güncel Haberler

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