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Edirne'de Anneler Günü Kutlamaları

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Edirne'de Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fotoğraf sergisi, konser ve çelenk sunma gibi etkinliklerle anneler günü kutlandı.

Edirne'de, Anneler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne Fotoğraf Severler Derneği tarafından Saraçlar Caddesi'nde "Kalbimizin Sultanları" fotoğraf sergisi açıldı, Edirne Belediye Bandosu konser verdi.

Sergiyi gezen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gecan Akın, kadınların satış stantlarını da gezerek anneler gününü kutladı.

Annesi Fahriye Gencan'a çiçek veren Akın, "Tüm annelerin günün kutluyorum. Bugün çok özel bir gün. Annelerimiz fedakar ve sevgi dolu yürekleri bizler için çok önemli. Her zaman annelerimizin yanındayız." dedi.

Edirne Kadın Dayanışma Platformu tarafından da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra oluşturulan kortej Zübeyde Hanım büstüne yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Edirne Kültür Yaşam Güncel Haberler

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