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Edirne'de 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Keşan ilçesinde polis ekiplerince 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli B.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 92,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli B.G. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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