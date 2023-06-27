EBB, Mezarlıklara Ziyarete Gidenlere On Binlerce Çiçek Dağıttı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere, yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıttı. Cadde ve bulvarları kendi seralarında yetiştirdiği çiçekler ile donatan EBB, özel günlerde de vatandaşları unutmuyor. EBB, geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yıl da sürdürerek, arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıttı.