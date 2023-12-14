Düzensiz göçmenlerin tespiti için Mobil Göç Noktası'nda denetim yapıldı

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası'nda 25 yabancı uyruklu göçmeni denetledi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracında, 25 yabancı uyruklu denetlendi.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde umuma açık yerler ve metruk binalarda göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışmalarında durumundan şüphelendikleri 25 yabancı uyrukluyu, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda konuşlandırılan ve düzensiz göçmenlerin kontrollerinin kısa sürede yapılmasına imkan sağlayan "Mobil Göç Noktası" aracına götürdü.

Burada yapılan kontrollerde göçmenlere ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı tespit edildi.