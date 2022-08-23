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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi

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Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Konuralp Mahallesi Şehit Murat Demir Mahallesi mevkisindeki evine gelen T.A. aracından inerken el frenini çekmeye unuttu.

Sürücüsü indikten sonra hareket etmeye başlayan cip, bir süre ilerledikten sonra sulama kanalına devrildi.

Aracının sulama kanalına devrildiğini gören T.A. durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çekici aracılığıyla aracı devrildiğ çekti.

Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Konuralp Düzce Güncel Haberler

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