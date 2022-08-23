Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi Güncel Haberler Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Merkeze bağlı Konuralp Mahallesi Şehit Murat Demir Mahallesi mevkisindeki evine gelen T.A. aracından inerken el frenini çekmeye unuttu. Sürücüsü indikten sonra hareket etmeye başlayan cip, bir süre ilerledikten sonra sulama kanalına devrildi. Aracının sulama kanalına devrildiğini gören T.A. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çekici aracılığıyla aracı devrildiğ çekti. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Konuralp Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.