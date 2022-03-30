Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile bisikletliye çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişiden biri öldü.

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile bisikletliye çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişiden biri öldü.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler sapağı mevkisinde, dün akşam yaşanan kazada ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Kadir Özçelik (17), yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Emrah Işık idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, bisikletli Kadir Özçelik ve yaya Ramazan Keskin'e çarpmıştı. Ağır yaralanan sürücüler ile yaya, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılmıştı.

Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Zonguldak, Bisiklet, Düzce, Ölü, Güncel, Haberler

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