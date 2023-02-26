Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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Düzce'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Düzce'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Uğur S. idaresindeki plakasız motosiklet, İstanbul Caddesi mevkisinde Soner A. yönetimindeki 81 ACA 255 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Muhammet Ali Ş. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel