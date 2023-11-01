Düzce'de Emniyet Kemeri Denetimi: 33 Bin 136 TL Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de trafik ekipleri, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemerini arkadan bağlayan veya toka takan sürücülere 33 bin 136 TL ceza kesildi.

Düzce'de emniyet kemeri takmayan sürücüler polis denetimine takıldı. Denetimde emniyet kemerini arkadan bağlayan veya toka takan sürücülere 33 bin 136 TL ceza kesildi.

Düzce'de trafik ekipleri, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kemerini arkadan bağlayan veya toka takan sürücüler cezadan kaçamadı. 1 saat boyunca yapılan denetimlerde 76 araç sürücüsüne 33 bin 136 TL idari para cezası kesildi. - DÜZCE