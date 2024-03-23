Düzce'de çiftlik sahibi olan çift, devlet desteğiyle başladıkları besicilikte başarıya ulaştı

Düzce'nin Konaklar köyünde yaşayan Figen ve Kadir Ayyıldız çifti, devlet desteğiyle aldıkları 2 koyunla başladıkları besicilikte çiftlik sahibi oldu.

Hacettepe Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 2002'de mezun olan 45 yaşındaki Kadir Ayyıldız, ailesinden kalan köydeki eve yerleşip çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Ayyıldız, 11 yıl önce evlendiği 42 yaşındaki eşi ev hanımı Figen Ayyıldız ile köyden kopamayarak yaşamlarını burada sürdürme kararı aldı. Çift, 8 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine yaptıkları başvurunun kabul edilmesiyle sağlanan hibe desteğiyle 2 koyun alarak besiciliğe ilk adımı attı. Aldıkları diğer desteklerle ahırlarını büyüten çift, 8 yılda hayvan sayısını 200'e çıkardı.

6 ve 10 yaşlarındaki kızlarının da yakından ilgilendiği hayvanları sevgiyle besleyen Ayyıldız çifti, çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yaptığım işi çok seviyorum ve mutluyum"

Kadir Ayyıldız, köy yaşamını ailece çok sevdiklerini, birçok kişinin emeklilik hayalini kendilerinin yaşadığını anlatarak, "Yaptığım işi çok seviyorum ve mutluyum." dedi.

Ayyıldız, 2 koyunla başladıkları besicilikte hayvan sayısını zamanla 200'e çıkardıklarını aktararak, "Kuzularla beraber sayı artıyor ve kurbanlık olarak değerlendiriliyor. Bu işi yapmak isteyenler mutlaka cesaret etsinler" dedi.

"Aldığımız destekler azımsanacak gibi değil"

Figen Ayyıldız da mutlu bir köy yaşamı sürdüklerini dile getirerek, "Aldığımız destekler azımsanacak gibi değil. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bu destek ve hibelerden yararlanıyoruz. Bir şeyin büyüdüğüne şahit olmak çok güzel. Üretimde bulunmak çok güzel." ifadelerini kullandı.