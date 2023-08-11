Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde 160 çocuk sünnet edildi. Şölene Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce protokolü de katıldı.

Düzce'de 160 çocuk sünnet oldu

Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü

-" Düzce'de bundan sonra her hafta bir faaliyet olacak"

DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni bu yılda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Sünnet etkinliğinde 160 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, coşku içerisinde gerçekleştirildi. Sünnet ettirilen 160 çocuk ve ailelerinin yanı sıra yakınlarının da büyük ilgi gösterdiği şölende Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce protokolü çocukları yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi önünde toplanılmasının ardından İstanbul Caddesi üzerinden Düzce Belediyesi Mehter takımı eşliğinde gezi treni ile başlayan ve AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Oya Kocaman, Hasan Günden ile Beytullah Yılmaz'ın da hazır bulunduğu kortej yürüyüşü Anıtpark alanında sona erdi. Kortejin ardından çocuklar ve aileleri otobüslerle etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Erguvan Sosyal Tesislerine hareket etti.

Mehter takımının marşlarıyla başlayan etkinlikte Başkan Faruk Özlü, çocuklar ve ailelere yönelik yaptığı konuşmada düzenledikleri etkinliklere katılımlarından ötürü herkese teşekkürlerini iletti. Özlü, "Her sene yaptığımız geleneksel sünnet şölenine hoş geldiniz. Burada pırıl pırıl gençler geleceğin askerleri var. Çok güzel bir manzara var. Bu etkinliği her sene yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Geçmişte Düzce'de sosyal faaliyetlerin eksikliğinden dolayı şikayetler olduğunu ifade eden Özlü, "Geçen günlerde Dünya Düzce günlerini gerçekleştirdik. Düzce de bundan sonra her gün her hafta bir sosyal faaliyet olacak. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından yemek ikramı, Hacivat-Karagöz ve birbirinden renkli animasyon gösterileri ile eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kendileri için hazırlanan hediyelerin verilmesiyle mutluluklarını katladı.

Etkinlik, Mevlidi Şerif okunması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.